Бюджет России теряет деньги из-за курящих россиян Депутат Госдумы Куринный: Россия теряет 3–5% ВВП из-за табакокурения

Фото: Shutterstock

Российский ВВП теряет 3–5% из-за табакокурения, рассказал NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Он отметил, что часть средств бюджет страны тратит напрямую на лечение пациентов от заболеваний, связанных с данной вредной привычкой.

Из-за табакокурения государство теряет приличные средства. Это связано с тратами на лечение, реабилитацию и ранней смертностью. По некоторым данным, Россия теряет 2-3% ВВП из-за табакокурения, но некоторые аналитики говорят о 5% ВВП. Методики подсчетов разные, но потери приличные, в том числе прямые потери здравоохранения на лечение, — отметил парламентарий.

По его словам, снизить процент курящих граждан РФ можно, если уделять внимание пропаганде ЗОЖ: со школы рассказывать о печальных последствиях пристрастия к табаку, работать в СМИ и с лидерами общественного мнения, а также формировать образ привлекательного для общества некурящего человека.

Ранее главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин в разговоре с NEWS.ru развеял три основных мифа об отказе от курения. Первый, по его словам, связан с возможностью справиться с вредной привычкой «в один миг». Медик отметил, что человек предпринимает минимум пять попыток избавиться от никотиновой зависимости. 31 мая отмечается Всемирный день борьбы с курением.