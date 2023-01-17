В Госдуме не одобрили проект об освобождении ученых от мобилизации Юристы Госдумы не одобрили проект об освобождении ученых от мобилизации

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Юристы в Госдуме не одобрили проект об освобождении кандидатов и докторов наук от мобилизации. Согласно заключению правового управления, опубликованному в думской электронной базе, инициатива не соотносится с подходом в законодательстве о мобилизации.

Предлагаемое законопроектом установление освобождения от мобилизации всех граждан, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, не соотносится с подходом, принятым в настоящее время в законодательстве Российской Федерации о мобилизации, — говорится в тексте документа.

Ранее комитет Госдумы по обороне не поддержал отсрочки от мобилизации для кандидатов и докторов наук. По мнению комитета, инициатива «не соотносится с подходом» законодательства к мобилизации. Законопроект, на который дал заключение комитет Госдумы по обороне, был внесен на рассмотрение депутатом от КПРФ Михаилом Матвеевым 25 октября прошлого года.

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны и Минздраву России подготовить и представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности врачей, призванных на военную службу по мобилизации. Предложения ведомств должны быть подготовлены к 1 февраля 2023 года.