В Госдуме назвали зону СВО лучшим местом для перевоспитания заключенных Депутат ГД Журавлев назвал зону СВО лучшим местом для исправления заключенных

Фото: МО РФ

Отправка в зону СВО предоставляет осужденным за тяжкие преступления возможность искупить свою вину кровью, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что в истории уже применялась такая практика, в том числе во время Великой Отечественной войны. Ранее издание 161.RU сообщило со ссылкой на источник в силовых структурах, что двое участников банды Сергея Цапка Вячеслав Рябцев и Андрей Быков получили помилование за участие в спецоперации.

Я лично на фронте встречал таких людей. Более того, бывает, что они становятся даже офицерами и командирами батальонов, меняются в лучшую сторону. И ни в коем случае не стремятся уйти на гражданку, хотя могли бы. Поверьте, участие в боевых действиях — лучший способ воспитания, и человек, убивавший беззащитных фермеров, в окружении вооруженных однополчан очень быстро понимает, на чьей стороне правда, — заявил депутат.

По мнению народного избранника, контракт на службу должен заключаться с заключенными не на полгода или год, а до самого окончания СВО. Журавлев считает, что они должны служить на передовой, в штурмовых отрядах.

Если государство ставит перед собой задачу все-таки исправить этих преступников, то лучшего места, пожалуй, и не найти. Только вот, повторюсь, сейчас, если их выпустили и почему-то дали право демобилизоваться, — пусть снова мобилизуют, и до победы, — констатировал депутат.

23 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности при заключении контракта с ВС РФ или призыве на воинскую службу по мобилизации в период проведения СВО. Такой правовой механизм распространяется на подозреваемых и обвиняемых, а также осужденных за преступления небольшой и средней тяжести.