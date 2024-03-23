В РФ подписали закон о снятии судимости с участников СВО Путин подписал закон о механизме освобождения от уголовного наказания бойцов СВО

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который конкретизирует механизм освобождения от уголовной ответственности участников спецоперации на Украине, говорится в опубликованном на официальном портале правовой информации документе. Нормы дополняют Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.

Нововведение коснется призванных по мобилизации или заключивших контракт с Вооруженными силами РФ. Против них будут приостановлены уголовные дела на основании награждения гражданина государственной наградой или его увольнения с военной службы.

Механизм не затронет участников СВО, подозреваемых, обвиняемых или отбывающих наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм и конституционного строя и безопасности государства. Первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев уточнил, что уголовные дела будут прекращаться только с согласия самих лиц, против которых они были возбуждены.

Ранее Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил закон, регулирующий механизм освобождения от уголовной ответственности граждан, которые заключили контракт с Вооруженными силами России в период проведения спецоперации на Украине. Законопроект разработали главы комитетов Госдумы и Совфеда по госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также глава комитета по обороне Андрей Картаполов.