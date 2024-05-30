В Госдуме назвали условие подписания Киевом капитуляции Депутат Журавлев: Зеленский объявит капитуляцию при угрозе собственной жизни

Киев подпишет капитуляцию в том случае, если будет «окончательно прижат к стенке», уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что для этого нужно, чтобы президент Украины Владимир Зеленский чувствовал угрозу собственной жизни.

Для того, чтобы Киев задумался о подписании капитуляции, нужно окончательно прижать его к стенке. Думаю, что лучше всего — буквально, чтобы Зеленский чувствовал угрозу собственной жизни, — пояснил Журавлев.

По словам парламентария, следует начать наносить удары по бункерам в украинской столице, в которых скрывается Зеленский, а также не щадить его при вылазках на передовую. Журавлев отметил, что после 20 мая политик потерял легитимность.

Для этого начать, наконец, наносить удары по бункерам украинской столицы, в которых он скрывается, не щадить, когда он совершает вылазки на передовую. После 20 мая он потерял легитимность, — уточнил депутат.

Издание Newsweek со ссылкой на доклад некоммерческой организации «Международная кризисная группа» ранее написало, что Украине рано или поздно придется согласиться на переговоры с Россией. По мнению авторов статьи, у Киева и его партнеров скоро не будет другого выбора.