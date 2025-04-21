В Госдуме назвали три условия разблокировки Instagram в России Депутат Свинцов: Instagram заработает в России при соблюдении законов РФ

Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Приложение Instagram (деятельность в РФ запрещена) может возобновить работу в стране только при соблюдении российского законодательства, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Он назвал создание юридического лица, инфраструктуры для хранения данных и взаимодействие с Роскомнадзором основными требованиями для снятия блокировки.

Разблокировка возможна, но при наличии желания со стороны компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена. — NEWS.ru), которая отказывается соблюдать законодательство РФ. И здесь, помимо желания, еще должен быть целый комплекс мер. Это создание юрлица на территории РФ, это создание инфраструктуры для хранения персональных данных пользователей из РФ, это полное взаимодействие с Роскомнадзором на предмет немедленной блокировки и удаления контента, который в РФ запрещен. Только после этого данный ресурс может быть разблокирован, — пояснил Свинцов.

Ранее Федеральная торговая комиссия США обвинила компанию Meta в монополии. Корпорация владеет соцсетями Facebook (деятельность в РФ запрещена) и Instagram, а также мессенджером WhatsApp. В итоге главе компании Марку Цукербергу пришлось выступать в судебном заседании по данному иску, ему грозят реструктуризацией корпорации.