В Госдуме назвали страну, ставшую новым хозяином Украины Депутат Водолацкий: Украина ушла от США к новому хозяину в виде Великобритании

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Украина ушла от США к новому хозяину в виде Великобритании, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, это связано с изменениями в американской политике и расчетами Киева на большую поддержку со стороны Лондона.

И Марко Рубио (госсекретарь США. — NEWS.ru), и другие переговорщики готовы максимально реализовать посыл Дональда Трампа (президента США. — NEWS.ru) о необходимости решать вопрос заключения мирного соглашения и прекращения огня. Украина, естественно, против. Она сменила хозяина, как всегда бывает у укронацистов — кто больше пообещает, к тому побегут. Если раньше основным спонсором неонацизма на Украине были США во главе с Джо Байденом (экс-президентом США. — NEWS.ru), то после резких заявлений Трампа Зеленский и его команда перебежали к англичанам, — пояснил Водолацкий.

Депутат подчеркнул, что Великобритания, обладая влиянием в западной коалиции, может помочь украинскому руководству в реализации его планов. При этом Вашингтон, по его мнению, стремится ускорить переговорный процесс, несмотря на противодействие со стороны Киева.

Они перебежали к Великобритании, надеясь, что англичане, держа под контролем всю западную коалицию желающих третьей мировой войны, будут способствовать решению амбициозных задач Зеленского. Поэтому Трамп, видя происходящее, не установил четкие сроки, но они уже сжаты до предела, — резюмировал Водолацкий.

Ранее американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что Трамп понял необходимость выхода из переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Он отметил, что попытки президента Соединенных Штатов выступить посредником не увенчались успехом.