В Госдуме назвали сроки капитуляции Украины без поддержки Запада Депутат Госдумы Соболев: без поддержки Запада Украина продержится не больше трех месяцев

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Без помощи НАТО Украина продержится не более трех месяцев, однако поддержка Альянса будет продолжаться, в том числе потому, что производство новых вооружений очень выгодно Западу, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев. По его словам, в этих условиях России необходимо восстановить военно-промышленный комплекс до уровня СССР.

Без поддержки НАТО Украина продержится недолго, не более трех месяцев, но поддержка будет, несмотря ни на какие статьи. Военно-промышленный комплекс коллективного Запада перестраивается для производства новых вооружений. Это прибыльное дело. Они за него ухватились, — подчеркнул Соболев.

Ранее Financial Times сообщила, что конфликт на Украине опустошил европейские арсеналы. По словам авторов материала, европейские заводы едва ли в состоянии произвести достаточное количество снарядов, чтобы удовлетворить недельные потребности Киева, а сроки ожидания некоторых боеприпасов увеличились более чем в два раза. Между тем запасы советской техники, которой умеют пользоваться украинские военные, уже исчерпаны, а поставки новых видов вооружений происходят с задержкой, отмечает издание.