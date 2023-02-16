FT: конфликт на Украине обнулил европейские арсеналы

Фото: Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

Конфликт на Украине опустошил европейские арсеналы, пишет газета Financial Times. По словам авторов материала, министров обороны стран Запада информируют о том, что в запасах для войск практически ничего не осталось, и они задаются вопросом о том, как долго и чем они смогут поддерживать Украину.

Год войны на Украине опустошил европейские арсеналы. Во многих столицах генералы информируют министров обороны о том, что почти ничего не осталось. Склады и свалки пусты, — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в статье, европейские заводы едва в состоянии произвести достаточное количество снарядов, чтобы удовлетворить недельные потребности Киева, а сроки ожидания некоторых боеприпасов увеличились более чем в два раза. Между тем запасы советской техники, которой умеют пользоваться украинские военные, уже исчерпаны, а поставки новых видов вооружений происходят с задержкой, «поскольку армии понимают, какой объем ремонта им требуется».

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что игры с поставками оружия Украине плохо закончатся для тех, кто в них играет. Дипломат назвал США главный дирижером и выгодоприобретателем украинского кризиса. Рябков указал на то, что в США рассчитывают навязать европейцам новые, многомиллиардные контракты на закупку своей военной продукции.

Между тем бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что время не на стороне Киева. По его словам, Украина не успеет получить тяжелые вооружения от союзников, если Россия в ближайшие дни начнет наступление.