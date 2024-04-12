В Госдуме назвали способ защиты России от украинских БПЛА Депутат Гурулев: защитить Россию от БПЛА поможет сплошное радиолокационное поле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы защитить Россию от украинских беспилотников, необходимо организовать сплошное радиолокационное поле, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. В беседе с «Царьградом» парламентарий отметил, что это будет как минимум хорошей системой предупреждения.

Как уточнил Гурулев, радиолокационные станции можно поднимать на аэростатах. Это позволит обеспечить хорошую видимость на большие расстояния. Получив данные о движущемся объекте, у российской армии будет время перейти в состояние боевой готовности, подчеркнул парламентарий.

Можно же элементарно на аэростате, на тросе на полкилометра поднять радиолокационную станцию. И мы будем видеть очень далеко. Во всяком случае, это система предупреждения. Это главное. Потому что, когда идет сигнал о том, что движется воздушная цель, ее уже ждут, всё переходит в состояние готовности номер один, — пояснил депутат.

Министерство обороны России ранее сообщило, что ВСУ атаковали Белгородскую область в 10:00 по московскому времени, применив беспилотники. Согласно данным ведомства, противник использовал дроны самолетного типа. Дежурные средства ПВО сбили в небе над регионом пять вражеских БПЛА.