В Госдуме назвали способ увековечить освобождавших Курщину северокорейцев Депутат Журавлев: воевавшим на Курщине бойцам из КНДР нужно установить мемориал

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Воевавшим в Курской области на стороне России бойцам из КНДР нужно установить мемориал, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне. По его словам, Пхеньян четко следовал всем договоренностям с Москвой.

Предлагаю увековечить память северокорейских воинов, павших во время освобождения Курской области — в регионе можно установить мемориал. Они четко следовали всем договоренностям, отправившись на защиту российской территории, и, насколько мне известно, отличились в бою беспримерным мужеством и героизмом, совершеннейшим презрением к смерти и способностью выполнять самые сложные приказы на равных с нашими воинами, — отметил Журавлев.

Парламентарий отметил, что КНДР — единственная страна, которая реально на государственном уровне приняла участие в боевых действиях на стороне РФ. Журавлев напомнил, что у России есть соглашения о военном сотрудничестве со многими странами, включая блок ОДКБ.

Между прочим, КНДР — единственная страна, которая реально на государственном уровне приняла участие в боевых действиях на стороне России. А ведь соглашения об армейском сотрудничестве у нас есть со многими, и существует целый военный блок ОДКБ. На фронте среди добровольческих подразделений встречаются даже абхазские бригады, но никто не видел узбекских, казахстанских или киргизских отрядов — зато случались аресты добровольцев, которые воевали на нашей стороне, — добавил Журавлев.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что КНДР отдала долг России помощью в освобождении Курской области. По его словам, Северная Корея существует во многом благодаря Советскому Союзу, чьи солдаты когда-то участвовали в боях на стороне Пхеньяна в качестве добровольцев.