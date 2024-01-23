В Госдуме назвали способ получить надбавку к пенсии Депутат Чаплин: пенсию можно увеличить через уход за нетрудоспособным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Надбавку к пенсии получить можно, если оформить уход за нетрудоспособным человеком, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он отметил, что неработающие люди, в том числе пенсионеры, имеют право оформить уход за взрослым или ребенком, имеющим инвалидность.

Пенсионеру назначат ежемесячную выплату, поступающую вместе с пенсией. Неработающий человек также может оформить уход за нетрудоспособным: за это будет начисляться пенсионный стаж и коэффициенты. Оформляющий уход за другим человеком не должен быть ИП, не может стоять на учете в центре занятости и получать пенсию (например, по инвалидности), — подчеркнул Чаплин.

По его словам, исключением являются только родители детей-инвалидов — им допустимо работать неполный рабочий день и они будут дополнительно получать выплату в размере 10 тысяч рублей в месяц. Парламентарий добавил, что другие граждане, оформляющие уход за нетрудоспособным, будут получать выплату в размере 1200 рублей в месяц, при этом необязательно быть родственником или проживать с нетрудоспособным гражданином.

Оформить можно через «Госуслуги», МФЦ или соцзащиту. Многие пенсионеры, которые проживают с родственниками-инвалидами, даже не знают, что есть возможность оформления дополнительной выплаты, однако эта опция доступна и ее легко оформить, достаточно будет предоставить свои документы и справку по инвалидности подопечного, — подытожил Чаплин.

Ранее Минтруд России предложил исключить самозанятых пенсионеров, уплачивающих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, из списка работающих граждан. Уточняется, что это позволит индексировать их пенсии и выплачивать им социальные пособия. Законопроект находится на стадии межведомственного согласования.