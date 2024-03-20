В Госдуме назвали способ избежать катастрофы с отключением смартфонов Депутат Журавлев призвал как можно быстрее создать российскую ОС для гаджетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия должна как можно быстрее создать собственные операционные системы (ОС) для гаджетов, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Таким образом он прокомментировал заявление главы Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко о возможностях американских компаний Apple и Google превратить все смартфоны в РФ в «кирпичи».

О создании ОС для гаджетов в России говорят уже много лет и, насколько мне известно, потрачены гигантские бюджетные средства, но воз и ныне там, ни один отечественный аналог в подметки не годится западным операционным системам. Нужно непременно добиться импортозамещения в этой сфере. Опасность того, что США отключат нам смартфоны, будет сохраняться всегда и нужно обязательно иметь под рукой замену. Мы же смогли создать аналог SWIFT, — отметил Журавлев.

По мнению Кузьменко, если Apple решит заблокировать смартфоны, пользователи полностью лишатся всех данных, хранящихся на устройствах. По словам Кузьменко, владельцам смартфонов на Android повезло несколько больше, они смогут извлечь информацию, однако пользоваться гаджетами у них вряд ли получится.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин допустил, что Apple может отключить все смартфоны на территории России. По его мнению, такой сценарий вероятен в случае начала третьей мировой войны.