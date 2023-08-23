В Госдуме назвали пять способов вернуть НДФЛ Депутат Чаплин заявил о возможности уменьшить НДФЛ при покупке квартиры

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Россияне, являющиеся налоговыми резидентами, имеют право на уменьшение налогооблагаемого дохода при исчислении НДФЛ, рассказал NEWS.ru депутат Государственной думы Никита Чаплин. По его словам, налоговый вычет также позволяет вернуть часть средств, однако это возможно лишь в установленных законом случаях.

Парламентарий отмечает, что право на налоговый вычет имеют лица, которые приобрели квартиру в собственность. При этом это возможно даже при покупке квартиры в ипотеку. Однако Чаплин уточнил, что в 2023 году можно получить налоговый вычет лишь за несколько предыдущих лет.

Оформить налоговый вычет в год покупки не получится. Например, в этому году можно подать декларации и вернуть налог за 2020, 2021 и 2022 годы, — объяснил он.

Получить налоговый вычет также можно за лечение пожилых родителей, в том числе за покупку лекарств или оплату операций. Согласно действующему законодательству, такое правило предоставляется рабочим детям, если их родители не трудоустроены. Работающие родители же могут оформить декларацию самостоятельно.

Помимо этого, родители вправе оформить вычет на покупку жилья ребенку до 18 лет (если указано, что он собственник). При этом после совершеннолетия ребенок не потеряет свое право на вычет, — подытожил Чаплин.

Глава ФНС Даниил Егоров ранее заявил, что в России заработала система единого налогового счета. Теперь россияне могут уплачивать налоги и сборы через ЕНС, которая работает без каких-либо сбоев.