В России полностью заработала система единого налогового счета Глава ФНС сообщил о завершении ввода системы единого налогового счета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная налоговая служба

В России успешно завершился ввод системы единого налогового счета (ЕНС), сообщил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным глава ФНС Даниил Егоров. По его словам, которые были опубликованы на сайте кабмина, теперь россияне могут уплачивать налоги и сборы через ЕНС, система работает без сбоев.

Первое, что я хотел бы отметить — мы можем констатировать, что реформа состоялась. Мы структурировали все данные, систематизировали все потоки. И сегодня у нас платежи идут через единый налоговый счет. Как я Вам докладывал, система поступления доходов в виде налоговых платежей работает абсолютно четко, без сбоев, — сказал Егоров.

Кроме этого, он рассказал о новом законопроекте, который позволит россиянам подавать уведомления в налоговую службу без усиленной подписи. По словам главы ФНС, также изменится и система начисления налоговых вычетов со страховых взносов.

Если раньше у нас страховые взносы уменьшали упрощенную систему налогообложения и патент только уплаченный, теперь будут только начисленные. То есть, не дожидаясь уплаты, у нас сразу идет уменьшение, — отметил Егоров.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о НДФЛ в 13–15% для сотрудников, работающих удаленно как в России, так и за пределами страны. В отношении доходов штатных сотрудников данные нормы вступят в силу с 2024 года, а фрилансеров — с 2025 года.