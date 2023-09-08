В Госдуме назвали фейком сообщения о вербовке кубинцев для участия в СВО Депутат Чепа: Россия не вербует иностранцев для СВО, в том числе на Кубе

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Куба, Гавана

Сообщения о вербовке кубинцев для участия в СВО на стороне России являются фейком, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Парламентарий не исключил, что граждане Кубы могли «самоорганизоваться в чатах» для помощи РФ. Таким образом он прокомментировал публикацию Reuters о задержании 17 человек на Кубе, якобы причастных к вербовке.

Скорее всего, это фейк, кто-то отрабатывает деньги. По всему миру идет огромная работа по вербовке в украинскую армию. Где вы слышали об этом, чтобы кто-то шум поднимал? Мы никого не вербуем. Но люди, может быть, самоорганизовываются, в чатах работают. Все посольства Украины во всех странах вербуют наемников в украинскую армию, у нас этого нет, — добавил Чепа.

По его словам, граждане «некоторых стран» предлагают свою помощь России в виде службы в армии, но РФ не занимается подобными процедурами за рубежом.

Я приезжаю в некоторые страны, встречаюсь с людьми, они приходят и говорят: «Слушай, у нас очень большое количество людей хотят помочь России». Я говорю: «Помогайте, поддерживайте нас, нам очень приятно». Они говорят: «Нет, послушай, ты меня не понял, мы хотим служить...». я говорю: «Нет, этого у нас нет», — подытожил Чепа.

Сотрудники Министерства внутренних дел Кубы задержали 17 человек по подозрению в вербовке молодых граждан с целью их участия в специальной военной операции на Украине, ранее сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление полковника МВД Сесара Родригеса. По его словам, в числе арестованных был и внутренний организатор незаконной деятельности. Подозреваемым грозит до 30 лет тюрьмы или смертная казнь за вовлечение граждан в наемническую деятельность.