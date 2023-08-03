В Госдуме нашли способ избежать имущественных споров среди дачников Депутат ГД Чаплин предложил Росреестру решить споры дачников из-за общего имущества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 октября 2023 года вступят в силу поправки в Гражданский кодекс, которые определят правила пользования общим имуществом садовых товариществ (СНТ). Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Никита Чаплин в разговоре с «Парламентской газетой» пояснил, что среди дачников уже начали возникать споры по данному поводу. Парламентарий предложил прибегнуть к помощи Росреестра для решения конфликтных ситуаций.

Среди садоводов еще не успели утихнуть споры о том, как платить взносы — с человека или сотки, а уже готов следующий вопрос, как считать кворум — от количества членов в СНТ или же от количества и площади участков, — пояснил депутат.

С начала октября дачникам будет запрещено приватизировать общее имущество СНТ, оно принадлежит всем членам товарищества на праве долевой собственности, которая определяется в зависимости от размера участка. Чаплин отметил, что пока остается непонятным, как считать эту долю, а также как учитывать голоса на собрании. Парламентарий напомнил, что также возникает вопрос об общем имуществе, которое не оформлено или принадлежит юридическому лицу. Депутат при этом считает, что в дополнительных поправках необходимости нет.

Парламентарий заключил, что дачники смогут самостоятельно уточнить все детали в уставе СНТ. Но, чтобы избежать лишних сложностей, следует выработать единые рекомендации для всех товариществ, в чем может помочь Росреестр. В осеннюю сессию Чаплин планирует обсудить это с представителями ведомств.

Юрист Ассоциации юристов России Наталия Скрябина напомнила, что при решении дачных вопросов нужно руководствоваться Законом «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». Общие собрания членов СНТ могут считаться правомочными только в том случае, если на нем присутствует более 50% собственников. При этом все владельцы участков, даже не вступившие в товарищество, должны выполнять решения общего собрания, пояснила Скрябина.

Чаплин ранее предложил создать единое мобильное приложение для дачников. По его мнению, оно позволит садоводам голосовать за важные для них вопросы, оплачивать коммунальные услуги, а также оперативно получать информацию об изменениях в законодательстве.