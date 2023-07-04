В ГД призвали создать единое мобильное приложение для всех дачников России Депутат Госдумы Чаплин призвал создать единое мобильное приложение для всех дачников России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил NEWS.ru о необходимости создания единого мобильного приложения для садоводов. Парламентарий объяснил, что подобная платформа поможет гражданам вовремя узнавать изменения в законодательстве, оплачивать услуги, а также обмениваться опытом и общаться с местными властями.

Целесообразно создать единое мобильное приложение для регистрации садоводов со всей страны, чтобы голосовать за важные для них вопросы, оплачивать коммунальные услуги, оперативно получать информацию об изменениях в законодательстве, общаться с местными властями и обмениваться опытом, — отметил Чаплин.

По его словам, пользователи смогли бы напрямую взаимодействовать с помощью ПО с Росреестром. Депутат подчеркнул, что за три года «более 60% покупателей дач составили россияне до 45 лет. Соответственно, это поколение тех, у кого нет времени на собрания членов СНТ и т.д».

Недавно приняли закон, согласно которому голосовать за решение вопросов, которые обсуждаются на общем собрании, можно через мессенджеры. Однако в уставе СНТ должно быть закреплено, какие конкретно мессенджеры, и обязательно должны быть предоставлены персональные данные, — Чаплин.

Ранее Чаплин рассказал, что на приусадебном участке не следует отгораживаться от соседей глухим забором, иначе есть риск получить штраф. По его словам, это правило действует для садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ.