В Госдуме нашли способ борьбы с ночной торговлей алкоголем Депутат Топилин предложил запретить «наливайкам» маскироваться под кафе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Существующий запрет на размещение по одному адресу кафе и розничного магазина с крепким спиртным необходимо распространить и на торговлю слабоалкогольными напитками, заявил в беседе с «Парламентской газетой» председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. По его словам, это станет важным шагом в борьбе с ночной торговлей алкоголем в так называемых «наливайках», которые днем работают как магазин, а ночью превращаются в заведение общепита.

Как рассказал изданию депутат, соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы. Если он будет принят, то хозяевам «наливаек», предлагающих посетителям в ночное время пиво, сидр, медовуху и пуаре, придется выбирать: либо у них кафе, либо магазин.

В кафе и ресторанах нельзя продавать пиво и алкоголь навынос, но «наливайки» днем работают как магазин, а вечером там ставят столы и стулья, превращают заведение в общепит и торгуют после 23 часов, — пояснил Топилин.

В связи с этим, по его словам, парламентарии предложили запретить розничную торговлю пивом, сидром, пуаре и медовухой в том же помещении, где расположено кафе или ресторан. Собственникам заведения придется определиться, работать до 23:00 в качестве розничного магазина алкоголя либо стать предприятием общепита без права продавать алкоголь в розницу.

Кроме того, как пишет издание, депутаты намерены запретить названия алкогольной продукции, способные ввести потребителей в заблуждение. Как напомнил член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, сидр должен быть из яблок, вино — из винограда, а пиво — из солода и хмеля. В остальных случаях речь идет об обмане покупателя. Также депутаты предложили установить минимальные розничные цены на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. Эта мера поможет очистить рынок от суррогатов, а также поможет в борьбе с недобросовестной конкуренцией и демпингом крупных компаний.

Ранее стало известно о возвращении в российские магазины ирландского пива Guinness. Первая партия напитка уже доставлена в страну.