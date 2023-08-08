В Госдуме хотят смягчить наказание за оставление места ДТП в ряде случаев Депутат ГД Нилов предложил смягчить наказание за оставление места ДТП в ряде случаев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимо смягчить наказание за оставление места ДТП в ряде случаев, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение в период осенней сессии, рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В разговоре с «Парламентской газетой» депутат уточнил, что нужно учитывать все обстоятельства: например, водитель мог выезжать со двора и просто не заметить, что зацепил чужой автомобиль.

Если будет установлено, что он покинул место ДТП намеренно — это одна ответственность. Если случайно, исходя из обстоятельств, скажем, зацепил соседскую машину во дворе, сам не заметил и уехал, при этом не нанес никаких серьезных повреждений, — другая. И так далее, — пояснил парламентарий.

Законопроект находится на ранней стадии подготовки, но будет готов уже к осенней сессии в Госдуме, подчеркнул Нилов. Сейчас наказание для водителей, самовольно покинувших место ДТП, предусматривает лишение прав от года до полутора лет или административный арест на 15 суток вне зависимости от обстоятельств. Эксперты поддержали законопроект. Так, член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков пояснил, что инициатива направлена на защиту прав автовладельцев.

Автоюрист Сергей Радько также положительно оценил предложение. По его словам, в подавляющем случае водителей наказывают не в ситуациях с тяжелыми авариями, а из-за мелких инцидентов. Он уточнил, что наказание последует даже в случае возмещения ущерба и отсутствия претензий со стороны потерпевших. Юрист добавил, что законопроект даст судьям возможность учитывать все обстоятельства ДТП.

Поэтому у судей хотя бы появится некая вилка наказания и возможность принимать во внимание обстоятельства не формально, а на деле, — заключил эксперт.

Депутат Госдумы Александр Толмачев ранее предложил решить проблему нехватки дальнобойщиков с помощью беспилотников. Кроме того, по его мнению, можно разработать программы повышения квалификации для водителей грузовиков за государственный счет с целью получения соответствующих категорий.