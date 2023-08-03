В Госдуме нашли способ решить проблему нехватки дальнобойщиков Депутат Толмачев: проблему дефицита дальнобойщиков можно решить с помощью беспилотных фур

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проблему дефицита дальнобойщиков можно разрешить с помощью беспилотных перевозок, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Помимо этого, можно разработать программы повышения квалификации для водителей грузовиков за государственный счет с целью получения соответствующих категорий.

Решение проблемы с нехваткой кадров — программы повышения квалификации и переучивания для водителей грузовиков: бесплатное для них, за государственный счёт, обучение на соответствующие категории. <...> Беспилотные перевозки — не только современный шаг в русле автоматизации разных отраслей, но и решение проблемы дефицита водителей, — сказал Толмачев.

Объясняя нехватку водителей-дальнобойщиков в России, депутат отметил, что с началом СВО многие из них ушли на фронт, поскольку у них есть востребованная военно-учетная специальность. Хотя, по его словам, дефицит существовал и раньше, однако во время спецоперации он обострился. Кроме того, он указал и на то, что за последние годы выросло число наземных грузоперевозок, изменились маршруты, произошло перераспределение линий, что также повлекло за собой нехватку нужных кадров.

Ранее замгендиректора транспортно-логистической компании ПЭК Вадим Филатов заявил, что на рынке сложилась нехватка порядка 60 тысяч дальнобойщиков, в самой компании наблюдается дефицит около 5% штатной численности сотрудников. Филатов уточнил, что особенно не хватает водителей большегрузов массой свыше 3,5 тонны, для управления которыми необходимы права категории E. Проблему с нехваткой водителей подтвердили и в других компаниях. Издание приводит данные сводного опроса крупнейших представителей отрасли, согласно которым, за последние пять лет дефицит дальнобойщиков вырос с 15% до 21%.