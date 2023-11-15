В Госдуме допустили увеличение маткапитала до 1 млн рублей Депутат Бессараб: маткапитал может вырасти до 1 млн рублей к 2026 году

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Материнский капитал может вырасти до 1 млн рублей к 2026 году, так как он ежегодно повышается в размере инфляции, предположила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с Lenta.ru парламентарий уточнила, что с 1 февраля 2024 года он вырастет до 631 тысячи рублей на первого ребенка и до 834 тысяч рублей на второго.

Маткапитал, в соответствии с российским законодательством, повышается ежегодно на процент реального уровня инфляции. То есть это не просто процент повышения цен на квартиры, а рост цен на товары, услуги по данным Росстата. Так, с 1 февраля 2024 года он будет увеличен до почти 631 тысячи рублей на первого ребенка и чуть больше 834 тысяч на второго ребенка, — отметила Бессараб.

Исходя из предварительных прогнозов, к 2026 году сумма выплат матерям может составить более миллиона рублей, отметила парламентарий. Депутат также напомнила, что у многодетных семей есть возможность погасить ипотечный кредит в размере 450 тысяч рублей: со временем эта выплата может быть также увеличена.

Депутат Госдумы Нина Останина ранее предложила ввести в России прогрессивный налог, чтобы увеличить размер материнского капитала. Парламентарий подчеркнула, что таким образом можно будет поднять выплаты матерям до уровня стоимости жилья.