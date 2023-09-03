В Госдуме дали Зеленскому твердый ответ по поводу вывода ВС РФ из Крыма Депутат ГД заявил, что Россия никогда не отдаст Крымский полуостров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леонид Ивлев

Москва никогда не отдаст Крымский полуостров ни военным путем, ни дипломатическим, заявил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Он напомнил, что Крым никто не оккупировал, передает РИА Новости.

Это заявление не главы государства, а какого-то аниматора «95-го квартала». Во-первых, нет оккупации Крыма, жители Крыма добровольно вошли в Россию, проголосовав на референдуме. Во-вторых, ни дипломатическим, ни военным путем Россия никогда не отдаст своей территории. Хотя у нас земель достаточно, но главное — защита наших граждан, нашей культуры, нашей безопасности, — заявил Ивлев.

Он отметил, что говоря о жертвах, украинский лидер Владимир Зеленский умолчал о реальных потерях Вооруженных сил Украины на фронте. Кроме того, Зеленский не стал говорить о том, что жены и матери погибших солдат выходят на улицу с протестами из-за «бойни, развязанной киевской властью на деньги и вооружение США и Евросоюза».

Ранее обозреватель итальянского издания Sussidiario Джанандреа Гайани заявил, что план Зеленского по выводу российских войск из Крыма без военных столкновений нереалистичен. По его мнению, текущая ситуация не располагает к подобным событиям, так как украинские силы не находятся на этапе наступления и не контролируют территории к северу от Крыма.