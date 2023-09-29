В ГД заявили о намерении развивать всестороннее сотрудничество с Венгрией Депутата ГД Чепа: Россия и Венгрия должны развивать всестороннее сотрудничество

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия должна искать альтернативные пути и форматы сотрудничества с Венгрией, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, страны могут развивать всесторонние отношения.

Мы по возможности продолжает сотрудничество с Венгрией. То, что ЕС замораживает деньги государств для поддержки Украины и тратит сумасшедшие суммы на их военное вооружение, будет губительно и для Европы, и для США. Это грозит для них самыми серьезными последствиями, и они прекрасно понимают, что развязанный ими конфликт просто так не закончится. Недовольство венгерский властей абсолютно понятно, в связи с этим, нам нужно обдумать новые пути сотрудничества. Сейчас у нас налажены торговые отношения, в частности, из-за поставок газа из России, – рассказал Чепа.

Парламентарий отметил, что страны могут развивать всесторонние отношения, так как это будет выгодно экономике обоих государств.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что часть денег из бюджета ЕС, которые Брюссель должен выплатить Будапешту, уже передана Киеву. ЕС заморозил свыше 6 миллиардов евро, предусмотренных на выплаты Венгрии, объясняя это невыполнением требований по борьбе с коррупцией и повышения прозрачности государственных закупок. Орбан отметил, что Будапешт выполнил все требования Еврокомиссии.

До этого премьер-министр Венгрии заявлял, что Будапешт не намерен поддерживать позицию Киева на любых международных площадках. По его словам, такой подход будет сохраняться, пока украинские власти не вернут права этническим венграм Закарпатья.