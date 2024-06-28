«Палка о двух концах»: Журова о трансляции Олимпиады-2024 в России Депутат Журова: Олимпийские игры будут показывать на частных каналах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Вопрос трансляции Олимпиады-2024 является «палкой о двух концах» и остается за телеканалами, рассказала NEWS.ru олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова. Парламентарий уточнила, что с большой вероятностью показывать соревнования будут частные или не особо доступные каналы. По мнению депутата, те, кому это нужно, сами смогут найти трансляции в интернете.

Не знаю, будут ли Олимпийские игры показывать по телевизору, это решать телеканалам уже. Дело в том, что те, кому надо, все равно найдут в интернете. Если бы это были Первый канал и «Россия», я бы сказала «нет». Если кто-то и покажет, то на частных и не особо доступных каналах, — высказалась Журова.

По словам парламентария, для широких масс трансляции не нужны. Кроме того, она уточнила, что на показы нужно будет тратить дополнительные средства. При этом в трансляции Олимпийских игр есть и плюсы, отметила депутат. Так, подчеркнула Журова, дети смогут увидеть, что спортсмены демонстрируют на Играх, а профессионалы — понаблюдать за соперниками.

Это не вопрос патриотичности. Вопрос в том, что профессионалам можно увидеть, как выступают их соперники. Детям надо технику выступлений смотреть. Палка о двух концах. Может, надо показать только финал и полуфинал. Все туры не нужно. Меньше будут показывать — меньше будет выделяться денег на ставки, — заключила парламентарий.

Российский хоккеист Александр Кожевников ранее заявил, что чемпионат Европы по футболу, проходящий сейчас в Германии, не стоит показывать на телевидении. Такого же мнения спортсмен придерживается о предстоящей Олимпиаде в Париже.