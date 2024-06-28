Хоккеист Кожевников ответил, нужно ли показывать Евро-2024 и Олимпиаду в РФ Александр Кожевников призвал не транслировать Олимпиаду без участников из РФ

Фото: Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Болельщики сборной Хорватии

Чемпионат Европы по футболу, проходящий сейчас в Германии, не стоит показывать на телевидении, сказал NEWS.ru советский и российский хоккеист Александр Кожевников. Такого же мнения спортсмен придерживается о грядущей Олимпиаде в Париже.

Я не смотрю игры, проходящие сейчас в Европе. Просто нет интереса, ведь наших сборных там нет. Я считаю, что это просто неприемлемо — отстранять наши команды от игр. Без уважительных поступков. Потому я считаю, что показывать проходящий чемпионат не стоит, — сказал Кожевников.

Двукратный олимпийский чемпион и заслуженный мастер спорта добавил, что не видит смысла в показе парижских Олимпийских игр по российскому телевидению. Экс-игрок надеется, что в скором будущем все российские спортсмены смогут выступать на всемирных соревнованиях, тогда можно будет возобновить показ трансляций.

Накануне были завершены матчи группового этапа Евро-2024, определившие команды на плей-офф чемпионата.

29 июня на чемпионате Европы стартуют игры плей-офф. Игрок сборной Германии Антонио Рюдигер может вернуться на поле в субботнем матче против Дании. Защитник «Реала» получил травму в прошедшей встрече между Германией и Швейцарией.