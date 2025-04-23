В ГД возмутились угрозой ФРГ выдворить посла с церемонии ко Дню Победы Депутат Журова назвала абсурдом угрозу ФРГ выгнать посла РФ с церемонии Победы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Журова

Угрозы немецких властей выгнать российского посла в ФРГ Сергея Нечаева с памятной церемонии в честь разгрома нацистской Германии являются абсурдными, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, дипломат не станет врываться на сцену для выступления.

Я понимаю, если они бы сказали, что запрещаем организовывать Бессмертный полк, к примеру. А если это мероприятие организовано ими же, и нашего посла могут выгнать, если приедет. Это как? Они что, считают, что наш посол прибежит, встанет на сцену и начнет говорить? Видимо, они его заранее предупреждают: «Не вздумай это сделать». Абсурд, — сказала Журова.

Она добавила, что дипломатический этикет подразумевает под собой приглашение на все мероприятия. При этом, уточнила депутат, если посла не позвали, он сам не поедет на церемонию, иначе это будет выглядеть странно.

Ранее сообщалось, что власти немецкой федеральной земли Бранденбург намерены выдворить российского посла в ФРГ Сергея Нечаева с памятной церемонии в честь разгрома нацистской Германии, если он туда явится. По словам директора Фонда Бранденбургских мемориалов Акселя Дреколля, российское посольство не имеет права участвовать в любых годовщинах.