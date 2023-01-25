В ГД усомнились в работе властей Екатеринбурга после инцидента в школе Депутат Останина взяла под контроль инцидент в Екатеринбурге, где школьнику заклеили рот скотчем

Фото: АГН «Москва»

Нина Останина

Екатеринбург давно вызывает вопросы в связи с участившимися инцидентами в школах, заявила NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Так она отреагировала на случай в гимназии № 94, где учительница заклеила третьекласснику рот скотчем. Как отметила Останина, депутаты не раз ставили вопрос перед губернатором и министром образования Свердловской области, но каждый раз получали ответ, что ситуация находится под контролем.

Я бы на месте Министерства образования Свердловской области собрала всеобщее педагогическое областное собрание и сделала это повесткой дня. Не просто поставить вопрос об увольнении учителя, а вообще как поставлена работа. Этот регион давно вызывает вопросы. То на выпускном ребята в ЛГБТ-одежде. Мы не раз ставили этот вопрос перед губернатором, министром — и всякий раз получаем ответ, что все нормально, все регулируем. Что-то неладно в этом королевстве! — заявила Останина.

Парламентарий подчеркнула, что лично хочет уделить этому региону особое внимание и уже обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Она считает инцидент в Екатеринбурге слишком резонансным, по этой причине его нужно вынести на обсуждение.

Я поняла, что ни губернатор, ни областной министр образования, к сожалению, голоса родительского сообщества не услышали. Уже и учителя перешли к вседозволенности. Сначала речь шла о детях, а теперь педагоги. Остается только, чтобы губернатор заклеивал рты своим замам, — отметила Останина.

Она добавила, что комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей возьмет ситуацию под контроль.

Мама ученика рассказала, что в элитной гимназии № 94 в Екатеринбурге учительница заклеила рот скотчем ее ребенку. Об инциденте она случайно узнала из родительского чата. По словам женщины, преподавательница так же относится к другим школьникам, в том числе бьет их тряпкой. Она считает, что такой человек контактировать с детьми не может. Самого мальчика начали травить в школе.

Администрация школы поговорила с учительницей, однако извинений не последовало. Руководство гимназии произошедшее комментировать отказалось.