В ГД развеяли «дымовую завесу» заявлений о миссии НАТО на Украине Депутат Журавлев: НАТО пытается легитимизировать западные войска на Украине

Фото: МО Украины

Присутствие войск НАТО на Украине — это «секрет Полишинеля», о котором знают все, и обсуждения этого — просто «дымовая завеса, которая призвана отвлечь население европейских стран», заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что НАТО создает официальную миссию в стране, чтобы легитимизировать присутствие там своих военнослужащих.

Так было и с разрешением бить западным оружием по российской территории — когда дискуссия была в самом разгаре, ВСУ уже, не стесняясь, ежедневно обстреливали Белгородскую область, — напомнил он.

Все знают, что военные НАТО воюют на стороне ВСУ, но сейчас их нахождение на поле боя хотят сделать законным, пояснил собеседник издания. Для этого они «устраивают споры там, где и обсуждать-то нечего», заключил он.

На фронте давно уже есть целые подразделения поляков, французов, немцев, британцев, американцев — мы уничтожали их и уничтожать будем, сколько бы не появилось иностранных захватчиков на русской земле, — подчеркнул Журавлев.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Североатлантический альянс собирается организовать на Украине свою военную миссию. По его словам, он договорился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что страна не станет участвовать в миссии ни финансово, ни в виде отправки войск.