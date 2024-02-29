В ГД рассказали о мерах поддержки семей с детьми в рамках нового нацпроекта Останина: нацпроект «Семья» может повлиять на порядок налогового вычета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нина Останина

Новый национальный проект «Семья» дает законодателям большое поле для деятельности, инициатив от депутатов поступает очень много, рассказала NEWS.ru глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. В рамках данного проекта она предлагает увеличить размер налогового вычета на третьего и последующего детей.

Останина подчеркнула, что в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин выдвинул не новое, но чувствительное предложение, касающееся налогового вычета. Он предложил увеличить его размер при рождении второго ребенка. Однако депутат Госдумы считает необходимым распространить это увеличение и на других детей. Предполагается, что такая мера приведет к улучшению демографической ситуации в стране.

Нацпроект «Семья» дает большое поле для деятельности, и мы направим наши предложения и инициативы, их очень много. В частности, я предлагаю налоговый вычет распространять и на третьего ребенка, на четвертого и последующих. Раз уж мы говорим о необходимости увеличения нашей демографии, — заявила она.

Путин ранее предложил продлить программу материнского капитала на шесть лет — до 2030 года. При этом он подчеркнул, что он должен быть проиндексирован. Помимо данной программы, глава государства также предложил продлить льготную ипотеку для молодых семей.