В ГД раскрыли секреты скоростной ж/д магистрали до Черного моря Валуев: путь до Черного моря сократится за счет скоростной ж/д магистрали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Путь до Черного моря сократится за счет скоростной железнодорожной магистрали, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Николай Валуев. По его словам, новую скоростную трассу уже начали строить до Санкт-Петербурга.

До Санкт-Петербурга уже начали строить новую скоростную железнодорожную трассу. Думаю, что время в пути до черноморского побережья сократится за счет скоростной магистрали, которая входит в железнодорожный мегапроект России. РЖД уже представили большой железнодорожный проект, — сказал Валуев.

Собеседник отметил, что в проект входит расширение Байкало-Амурской магистрали. Как сказал Валуев, это очень большая инфраструктурная работа всего РЖД.

Мы будем поднимать экономику страны за счет вот таких больших строек, от этого выигрывают все. Скорость перевалки пассажиров и грузов — это глобальная задача, — резюмировал он.

Ранее в РЖД опубликовали эскизы скоростного поезда, который будет следовать из Москвы в Петербург. Этот состав сможет разгоняться до 400 км/ч. По сравнению с другими моделями высокоскоростных поездов он обладает более острой и обтекаемой передней «маской». Сборку первого состава начнут в 2026 году, а готовый поезд покажут в 2027-м. Составы запустят по новым высокоскоростным путям.