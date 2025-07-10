В ГД призвали увековечить память маленького Толи, закрывшего мать от дрона

Память пятилетнего мальчика, который погиб, закрыв собой мать от дрона Вооруженных сил Украины на пляже в Курске, следует увековечить в мемориальном комплексе, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он подчеркнул, что ребенок также достоин правительственной награды.

Каждый, кто противостоит киевскому режиму, на мой взгляд, — герой. Тем более если речь идет о ребенке, который погиб, собственным телом закрыв от воздушного налета маму. Безусловно, он достоин правительственной награды, и память его может быть увековечена в мемориале в Курской области, где он совершил подвиг, — высказался Журавлев.

Он также потребовал найти и наказать всех причастных к атаке, включая оператора беспилотника и командование ВСУ, отдавшее приказ об ударе. Он отметил, что пятилетний мальчик проявил больше мужества, чем некоторые взрослые, испугавшиеся мобилизации.

Еще лучше было бы найти и покарать всех тех, кто причастен к этому подлому налету на российский пляж в Курске, от оператора дрона до генералов ВСУ, отдававших преступный приказ. Маленький Толя, получается, гораздо более отважный и ответственный мужчина, чем, к примеру, те, кто гораздо старше его, но от мобилизации бежал через Верхний Ларс. Прекрасно понимающий цену жизни и быстро принимающий решения в условиях военного времени. Соболезнования и низкий поклон родным, воспитавшим в ребенке такие качества, — резюмировал Журавлев.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Вооруженные силы России должны ответить на удар ВСУ по пляжу в Курске в стократном размере. При этом, по его словам, страна должна беречь свою армию и мирное население. Депутат подчеркнул, что политика России должна быть наступательной.