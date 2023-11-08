В ГД призвали урезать зарплату министру из-за его слов об учителях Вассерман предложил урезать зарплату Пахомову из-за его слов об учителях

Фото: orenburg-gov.ru

Алексей Пахомов

Министру образования Оренбургской области Алексею Пахомову стоит для начала урезать собственную зарплату, прежде чем отказывать в повышении оклада учителям, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. По его словам, такие чиновники, как Пахомов зарабатывают «несуразно больше», чем люди, за улучшение жизни которых отвечают.

Насколько я знаю, руководители тоже идут работать по призванию, но это не мешает им зарабатывать несуразно больше, чем люди, за улучшение жизни которых они отвечают. Соответственно, если министр Оренбургской области считает, что работает по призванию, то пусть начнет сокращение с себя. Если он не хочет снижать себе зарплату, то пусть не лезет в чужие карманы, — подчеркнул Вассерман.

Собеседник признал, что множество граждан работают ради денег. Однако, отметил он, если министр надеется, что призвание заменит жизнеобеспечение, то он добьется лишь того, что работающие по призванию люди вымрут или будут вынуждены сменить сферу деятельности.

Несомненно, в России зарплаты учителям нужно увеличивать. Комитет по просвещению Госдумы постоянно обсуждает эту проблему с министром, он тоже согласен с этим. К сожалению, сейчас финансирование системы образования идет в основном из региональных бюджетов. Это приводит к тому, что во многих регионах денег не хватает. Я надеюсь, что министр Оренбургской области мыслит здраво и просто пытается оправдаться из-за того, что в областном бюджете просто не хватает денег на повышение зарплаты, — резюмировал Вассерман.

Ранее на встрече с министром учитель географии одной из оренбургских школ пожаловался, что пять его коллег уехали на заработки в Москву. По его словам, в столице педагоги получают от 100 тысяч рублей. В то же время региональные учителя, имея две ставки, могут рассчитывать на 30 тысяч рублей. В ответ Пахомов заявил, что повышение зарплат учителям приведет к тому, что люди будут идти в профессию за деньгами, а не по призванию.