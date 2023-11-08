В российском регионе выступили против повышения зарплат учителям Министр образования Оренбуржья призвал не повышать учителям зарплаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повышение зарплат учителям приведет к тому, что люди будут идти в профессию за деньгами, а не по призванию, заявил министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов. Таким образом он ответил на предложение одного из педагогов уравнять жалование с московскими показателями, передает издание «Накануне.ру».

Выровнять всем зарплату и сделать ее московской - произойдет то, что у нас в систему образования пойдут за длинным рублем, а не за тем, что есть призвание детей учить, — заявил Пахомов.

На встрече с министром учитель географии одной из местных школ пожаловался, что пять его коллег уехали работать в Москву. По его словам, там педагоги получают от 100 тысяч рублей. В то же время региональные учителя, имея две ставки, могут рассчитывать на 30 тысяч рублей, добавил мужчина.

Ранее стало известно, что в 35 российских регионах наблюдается дефицит учителей математики. Согласно исследованию, еще в 31 субъекте РФ не хватает педагогов, преподающих русский язык. При этом на дефицит учителей английского и других иностранных языков жалуются 29 регионов (73%), литературы — 24 региона (60%), начальных классов — 21 регион (53%), физики — 13 регионов (33%).