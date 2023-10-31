Почти в половине регионов России не хватает учителей по одному предмету РБК: в регионах наблюдается дефицит учителей математики

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Из 40 регионов, принявших участие в опросе, в 35 (88%) сообщили о дефиците учителей математики, сообщает РБК. По данным издания, в 31 (78%) регионе наблюдается нехватка педагогов по русскому языку.

Многие школы сталкиваются с трудностями при поисках специалистов и по другим предметам. Так, на дефицит учителей английского и других иностранных языков пожаловались 29 регионов (73%), литературы — 24 региона (60%), начальных классов — 21 регион (53%), физики — 13 регионов (33%).

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что учителям следует повысить зарплату. Парламентарий подчеркнула, что преподавателям за их «тяжелый и чрезвычайно важный» труд необходимо финансово помогать.

Вице-премьер Татьяна Голикова до этого рассказала, что правительство России оценивает нехватку школьных учителей в 11 тысяч человек. По ее словам, власти страны принимают меры для решения данной проблемы, в том числе продолжается реализация программы «Земский учитель». Кроме того, в России продолжается активное строительство новых школ. В рамках национального проекта «Образование» было построено 994 учебных заведения на 609 тысяч мест.