В ГД призвали проверить российские вузы после массовых жалоб студентов Депутат Вассерман призвал проверить самарский институт после жалоб студентки

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Необходимо организовать масштабную проверку российских вузов после массовых жалоб студентов, в частности выпускницы Международного института рынка в Самаре, которая в ходе своего выступления пожаловалась на педагогов, заявил в комментарии NEWS.ru журналист, публицист, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. При этом он отметил, что если девушка говорит неправду, проверку нужно провести в отношении нее самой.

Некоторое время назад студентка прямо на сцене во время выпускного заявила, что ее якобы унижали, пытались отчислить и не давали никаких знаний. По ее словам, преподаватели вуза вели себя непрофессионально, так как могли «спокойно не приходить на пары, опоздать минут на 40, потому что едят в столовой».

Если студентка говорит правду, как и все студенты до нее, то действительно надо организовать серьезную проверку университета. Если по ходу проверки выяснится, что она говорит неправду, то надо организовать дополнительную проверку результатов ее обучения. Если они жалуются, что им университет ничего не дал, то нужно посмотреть, кто в этом виноват. Их плохо учат или они плохо учатся, — сказал Вассерман.

Ранее основатель компании «НЕЙРОСЕТИ», серийный предприниматель, ученый Сергей Курьян заявил, что создание цифровых кафедр и кафедр искусственного интеллекта в российских вузах является важным направлением в сфере образования. По его словам, выпускники начнут получать сразу два диплома, студенты будут проходить обязательный курс технологий, которые востребованы в их специальностях.