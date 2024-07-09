Вузы начнут обучать студентов различных профессий искусственному интеллекту Ученый Курьян: российские вузы начнут дополнительно обучать студентов ИИ

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Сергей Курьян

Создание цифровых кафедр и кафедр искусственного интеллекта в российских вузах является важным направлением в сфере образования, заявил на полях международной выставки ИННОПРОМ-2024 основатель компании НЕЙРОСЕТИ, серийный предприниматель, ученый Сергей Курьян, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, выпускники начнут получать сразу два диплома, студенты будут проходить обязательный курс технологий, которые востребованы в их специальностях.

Сейчас почти все крупные вузы наряду с обычным дипломом специалиста будут выдавать дополнительный диплом, поэтому создание цифровых кафедр и кафедр искусственного интеллекта является важным направлением в сфере образования. С дипломом педагога будет диплом дополнительного образования по работе с технологиями, которые есть, точно без работы никто не останется, — подчеркнул Курьян.

Ранее директор департамента занятости населения и трудовой миграции Министерства труда и социальной защиты Михаил Кирсанов заявил, что через пять лет наиболее востребованными на российском рынке будут технические специальности — токарь, фрезеровщик, слесарь и сварщик. Кроме того, ожидается повышение спроса на медиков, социальных работников и педагогов.