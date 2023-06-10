В ГД призвали выставить подбитые Leopard и Bradley у посольств ФРГ и США Депутат ГД Журавлев предложил выставить подбитые танки Leopard у посольства Германии

Фото: Министерство обороны РФ

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru предложил выставить подбитые немецкие танки Leopard у посольства Германии в Москве. По мнению парламентария, таким же образом следует поступить с трофейными боевыми машинами пехоты Bradley производства США.

Неплохая, на мой взгляд, идея — поставить подбитую военную технику у посольств тех стран, что ее на Украину поставляют: Leopard — у немецкого, Bradley — у американского. И французские, и чешские есть. Причем их сожжено уже достаточно для того, чтобы выстроить перед входами узкие извилистые коридоры, чтобы по дороге на работу западные дипломаты вынуждены были пробираться сквозь эти смертоносные дебри, превратившиеся в груды железа, — сказал Журавлев.

Депутат считает, что подбитая западная техника ВСУ перед зданиями диппредставительств могла бы поменять позицию отдельных представителей западных стран относительно военной поддержки Украины.

Уверен, что некоторым это помогло бы вправить мозги и не кричать больше на каждом углу, что Украину нужно и впредь снабжать всем самым необходимым для того, чтобы она убивала русских, — подчеркнул он.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук призвал провести на Красной площади «парад позора» с трофейными немецкими танками Leopard, утраченными ВСУ. По словам Матвийчука, это был бы очень удачный ход с точки зрения пропаганды. Кроме того, он предложил выставить уничтоженную западную технику в парке «Патриот».