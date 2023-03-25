В ГД призвали «не верить слезам» Зеленского о нехватке техники для ВСУ Депутат Госдумы Журавлев призвал не верить словам Зеленского о дефиците оружия для ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению и жалобы Киева о том, что армии не хватает снарядов и техники, звучат лишь для усыпления бдительности российского руководства, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский постоянно лжет и из его уст нельзя услышать ни слова правда. Так собеседник прокомментировал призывы украинского лидера к странам Запада поставлять больше оружия из-за его нехватки.

Из уст Зеленского давно уже не звучит ни единого слова правды, и любой факт он извращает до неузнаваемости. Вся его администрация — марионетки, ниточки от которых дергают в США, а американцы традиционно весьма серьезно относятся к дезинформационным кампаниям, — сказал Журавлев.

По словам парламентария, ВСУ «без устали» бьют по мирным жителям, что говорит об их обеспеченности снарядами. Однако он подчеркнул, что на Запорожском направлении прилетов со стороны ВСУ меньше, но это тоже не обязательно связано с дефицитом снарядов, поскольку украинские военнослужащие накапливают силы для решающего рывка.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что западные страны «подталкивают» Киев к началу контрнаступления. Оно необходимо, чтобы оправдать вливание огромных средств в поддержку Украины, отметил он.

В свою очередь глава комитета начальников штабов Пентагона генерал армии США Марк Милли отметил, что Вооруженным силам Украины будет очень сложно вытеснить российские войска в 2023 году в ходе запланированного контрнаступления. При этом он добавил, что пока не видит признаков «перехода конфликта в состояние замороженного».