В ГД призвали начать расчеты в цифровой валюте между странам ЕАЭС Депутат Гаврилов призвал начать расчеты в цифровой валюте между странам ЕАЭС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Расчеты между странами ЕАЭС необходимо производить с помощью цифровых валют, заявил в беседе с NEWS.ru глава комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Таким образом он прокомментировал идею Евразийской экономической комиссии создать универсальную платежную систему для ЕАЭС и БРИКС, объединяющую национальных операторов: в Китае Union Pay, в Бразилии Elo, в Индии RuPay, а также «Мир» и «Белкарт».

Такая система представляется перспективной с точки зрения усиления независимости дружественных стран и может стать неплохим антисанкционным финансовым куполом. Необходимо обеспечить готовность к расчетам в цифровых валютах в границах стран ЕАЭС и БРИКС. Потребуется межсистемный хаб на блокчейне, принимающий все платежные инструменты участников. Если говорить о решении проблем, связанных с обслуживанием граждан России и других стран — участниц ЕАЭС и БРИКС, то в этой связи предлагаем заняться адаптацией действующих платежных систем и инструментов к текущим рыночным условиям, — рассказал Гаврилов.

По его словам, для россиян необходимо решить вопрос приема карт «Мир» на территории любой страны, а для граждан государств-участников ЕАЭС и БРИКС можно упростить обслуживания карт на территории РФ. Он отметил, что упрощенный процесс должен включать как открытие карты в РФ, так и процесс перевода средств между странами.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и Китай переходят на расчеты в нацвалютах за поставки энергетических ресурсов. Он отметил, что транзакции по оплате газа между «Газпромом» и властями КНР уже осуществляются на паритетной основе в рублях и юанях. По словам Новака, взаиморасчеты в национальных денежных единицах в том числе происходят и за поставки оборудования из Китая.