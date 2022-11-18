Новак: РФ и Китай переходят на оплату поставок энергоресурсов в нацвалютах

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Россия и Китай переходят на расчеты в нацвалютах за поставки энергетических ресурсов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. В эфире телеканала «Россия 24» он отметил, что транзакции по оплате газа между «Газпромом» и властями КНР уже осуществляются на паритетной основе в рублях и юанях. По словам Новака, взаиморасчеты в национальных денежных единицах в том числе происходят и за поставки оборудования из Китая.

Мы переходим на расчеты в национальных валютах — и в рублях, и в юанях — за поставляемые энергетические ресурсы, взаиморасчеты, которые происходят, в том числе за поставки оборудования из КНР. Как пример, поставки газа на сегодняшний день между «Газпромом» и КНР осуществляются на паритетной основе в рублях и в юанях, — заявил Новак.

Китайская газета Global Times ранее сообщила, что России и Китаю следует объединиться для устранения господства доллара США на энергетическом рынке. Данное решение позволит противостоять ужесточению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, которая наносит ущерб мировой экономике.

8 ноября министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез объявил, что Анкара и Москва достигли консенсуса по вопросу о взаиморасчетах в национальных валютах, в том числе в энергетической сфере. Он добавил, что между странами уже началась частичная торговля в нацвалютах — Турция оплачивает рублями российский газ.