В ГД предостерегли Россию от советских ошибок в Африке Депутат Журавлев: Россия должна воспитать «свою» элиту для Африки

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Алексей Журавлев

Россия при поддержке африканских стран должна помнить уроки СССР, считает депутат Алексей Журавлев. Он сообщил NEWS.ru, что не стоит помогать эти государствам безвозмездно, при этом нужно воспитывать элиты буквально «со школьной скамьи».

Африканские проекты – это, конечно, хорошо и часто выгодно, но следует всегда помнить уроки истории, чтобы не попасть в ловушку Советского Союза, который финансировал полмира, а потом эти же страны, которые брали деньги без счета, его первыми и предали. У русских щедрая душа, но все связи, естественно, нужно строить на взаимной основе – чтобы непременно получать что-нибудь взамен, — считает Журавлев.

Он добавил, что если в стране зашкаливающий уровень коррупции или, скажем, руководитель, пришедший к власти в результате государственного переворота, то и степени контроля за выполнением таким государством своих обязательств должны быть повышенными, вплоть до, к примеру, российского воинского контингента, который не дал бы разбазаривать выделенные средства.

Чтобы было поменьше диктаторов, лояльных западу, а побольше вдумчивых лидеров, готовых на сотрудничество с Россией, их и пестовать стоит со школьной скамьи, принимая потом в наши вузы. Это и при СССР давало поразительный результат, все африканцы до сих пор знают название РУДН, — отметил депутат.

Бывший посол СССР и России в Буркина-Фасо, Мали и Нигере Евгений Корендясов заявил, что попытки Запада бороться с растущим влиянием России в Африке обречены на провал. По его словам, западные страны, в частности Франция, настолько испортили свою репутацию в колониальные и неоколониальные времена, что теперь им не на что рассчитывать в регионе.