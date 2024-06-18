В ГД предложили вернуть понятие о неполном высшем образовании Ректор СПбПУ Рудской выступил за возврат статуса о неполном высшем образовании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восстановление понятия о «неполном» и «неоконченном высшем образовании» позволит впоследствии недоучившимся студентам вернуться в вуз, заявил ректор Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого Андрей Рудской на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию. По его словам, которые приводит «Парламентская газета», такую возможность должны получить те, кто освоил базовую часть программы.

Предлагаю сохранить такую возможность для тех, кто освоил только базовую часть фундаментальной подготовки, — уточнил Рудской.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин добавил, что прежде в стране существовала сервисная модель высшего образования, где студентов учили пользоваться чужими конструкторскими разработками. Он выступил за расширение образования для тех, кто получал навыки по такому типу, так как они уже имеют некоторые знания.

Смолин также предложил создать новую систему для отбора абитуриентов, которая будет учитывать не только результаты ЕГЭ. С ним согласился и директор физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич, выступив за то, чтобы экзамен по русскому языку не суммировался с баллами ЕГЭ по профильным предметам, а шел как зачет для инженерных специальностей.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее заявил, что при обновлении системы высшего образования в стране исчезнет понятие «бакалавр». Теперь студентов, которые окончили вуз, будут называть специалистами.