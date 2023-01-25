В ГД предложили приравнять треш-стримы к отягчающим обстоятельствам в УК Депутат Метелев: треш-стримы необходимо приравнять к отягчающим обстоятельствам в УК

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В Госдуме рассмотрят законопроект об ужесточении наказания для треш-стримеров, в том числе планируется приравнять подобные интернет-трансляции к отягчающим обстоятельствам в Уголовном кодексе, сообщил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Парламентарий предложил увеличить штрафы и создать черный список авторов шокирующих видео, чтобы ограничить для них доступ к интернету, сообщает «Парламентская газета».

Публикацию преступления в интернете необходимо приравнять к отягчающим обстоятельствам в Уголовном кодексе. Штрафы для таких лиц нужно кратно повысить и создать специальный реестр, включение в который повлечет ограничение на пользование связью и интернетом, — заявил Метелев.

Парламентарий отметил, что вновь поднять тему треш-стримов его заставило видео, опубликованное подростками из Тамбова, которые записали на камеру убийство кота. Депутат сообщил, что направил запросы в Следственный комитет и прокуратуру для возбуждения уголовного дела по факту жестокого обращения с животными. По мнению Метелева, такая мера недостаточная, так как опубликованный видеоролик с жестокими кадрами далеко не единичный случай.

В июле 2022 года депутат Госдумы Артем Метелев уже поднимал вопрос блокировки пользователей, публикующих шокирующий контент. Парламентарий призвал изолировать таких пользователей от интернет-пространства.