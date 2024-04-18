В ГД предложили исключить «магические» понятия из законов Депутат Николаев: нужно убрать все упоминания астрологии из законов

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Все упоминания астрологов и их деятельности нужно исключить из законов, с таким предложением выступил зампредседателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев. Он рассказал «Парламентской газете», что «магические» понятия в российских правовых документах позволяют заинтересованным лицам распространять эти идеи и наживаться на них.

Медиум — это тот, кто вызывает духов умерших. Упоминая в любом виде в законодательстве или в нормативной базе такие услуги, государство соглашается, что можно говорить с духами. У нас же нет в законодательстве никаких норм, связанных с инопланетянами? Потому что государство исходит из того, что инопланетян нет, — пояснил свою позицию парламентарий.

По словам Николаева, любое упоминание такой деятельности только помогает мошенникам. С соответствующим запросом об исключении «магических» понятий из законов депутат обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. Тем временем в Минздраве с позицией парламентария не согласились: в законе должно остаться упоминание, что «услуги оккультно-магического характера» не относятся к народной медицине.

Руководитель Русской астрологической школы Александр Зараев ранее заявил, что Российская академия наук решила переключить внимание общественности на борьбу с астрологией из-за коррупционных скандалов. По его словам, еще в древние времена существовали астрологи, вклад и талант которых сложно отрицать.