«Заняться нечем»: Зараев ответил РАН на признание астрологии лженаукой Эксперт Зараев: РАН решила переключить внимание общества на борьбу с астрологией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская академия наук решила переключить внимание общественности на борьбу с астрологией из-за коррупционных скандалов, которые произошли в организации, рассказал NEWS.ru руководитель Русской астрологической школы астролог Александр Зараев. По его словам, еще в древние времена существовали астрологи, вклад и талант которых сложно отрицать. Академики не желают вникать в те принципы, на которых базируется астрология, и методы прогнозирования, поэтому и объявляют астрологию лженаукой, пояснил он.

РАН, видимо, заняться больше нечем. Помимо коррупционных скандалов, которые ее потрясают последние годы, там решили переключить внимание на борьбу с астрологией. Дело в том, что в Академии достаточно пестрый состав, туда входят сенатор Валентина Матвиенко, Рамзан Кадыров и даже патриарх Кирилл. Я бы мог понять, если бы подобные заключения шли от епископа. Но даже он несколько лет назад заявил, что Церковь знает и признает астрологию. Они лишь выступают против того, чтобы предсказывать по ней судьбу человека, поскольку, по мнению Русской православной церкви, судьбу определяет лишь Бог, — сказал Зараев.

Ранее астролог Михаил Левин заявил, что в решении Российской академии наук признать астрологию лженаукой нет ничего нового. По его мнению, данное заявление никак не отразится на деятельности астрологов. Он добавил, что Комиссия по борьбе со лженаукой в РАН существует лет 20. Время от времени, продолжил Левин, она заявляет о своем существовании: то с астрологией борются, то с экстрасенсами, то с гомеопатами. Теперь, считает собеседник, у комиссии случился очередной «приступ творческой активности».