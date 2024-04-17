В ГД попросили провести проверку из-за туберкулеза в школе Дальнегорска Останина попросила СК проверить школу в Дальнегорске после случаев туберкулеза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Нина Останина попросила в Telegram-канале главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина дать поручение провести всестороннюю проверку по случаю заражения детей туберкулезом в школе приморского Дальнегорска. По ее словам, Комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства очень обеспокоен произошедшим.

Комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства выражает обеспокоенность случаем массового заражения детей туберкулезом в общеобразовательной школе №17 города Дальнегорска Приморского края. В связи с этим, обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать поручение провести всестороннюю проверку по данному факту, — написала она.

Ранее Прокуратура Приморья начала проверку в школе города Дальнегорска, где у четверых детей был выявлен туберкулез. В том числе сотрудники ведомства проверят данные о наличии заболевания у одного из работников столовой в учебном учреждении.

7 апреля СКР начал проверку после сообщений СМИ об отравлении рабочих в Калининграде. 20 строителям моста через Преголю стало плохо после обеда в столовой, из них 11 человек оказались в больнице с кишечной инфекцией. После отравления рабочих Роспотребнадзор изъял из столовой 30 килограммов просроченных продуктов без маркировок и взял пробы воды.