Два десятка строителей отравились в калининградской столовой СК России начал проверку после сообщений об отравлении строителей в Калининграде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России начал доследственную проверку после сообщений СМИ об отравлении рабочих в Калининграде, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. По информации Telegram-канала Amber Mash, 20 строителям моста через Преголю стало плохо после обеда в столовой, из них 11 человек оказались в больнице с кишечной инфекцией. Как уточнили в ведомстве, проверка была начата по указанию руководителя СУ СК России по региону Дмитрия Бочарова.

По указанию руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Дмитрия Анатольевича Бочарова для проверки сведений, изложенных в СМИ, незамедлительно организована доследственная проверка, — заявили в ведомстве.

Согласно информации канала, после отравления рабочих Роспотребнадзор изъял из столовой 30 килограммов просроченных продуктов без маркировок и взял пробы воды. Специалисты ведомства также проверяют поваров, которые могут быть носителями болезни. До решения суда работа столовой была приостановлена.

Ранее прокуратура Камчатского края сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении владельца автокафе «Мускат» в Петропавловске-Камчатском. Там отравились восемь человек.