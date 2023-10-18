В ГД поддержали призыв Шойгу об экстрадиции «канадского» эсэсовца в Россию Депутат ГД Чепа поддержал призыв Шойгу об экстрадиции эсэсовца Гунько в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть большие сомнения, что Канада выдаст России эсэсовца Ярослава Гунько, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, призыв Шойгу об экстрадиции стоит поддержать, так как власти Канады пытаются «замалчивать эту проблему».

Я сомневаюсь, что Канада выдаст нам этого эсэсовца Ярослава Гунько. Ранее с такой же инициативой выступили в Израиле, но сейчас по понятным причинам этот вопрос отошел на второй план. Но я абсолютно солидарен с заявлением Шойгу. Мы всячески пытается решить вопрос о его экстрадиции, хотя те силы, которые поддерживают нацистов, пытаются замалчивать эту проблему. Они изменяют историю, уничтожают памятники, аплодируют эсэсовцам — все это не случайно, — рассказал Чепа.

Парламентарий отметил, что Россия должна продолжить выступать с публичными заявлениями, даже если власти Канады откажут в выдаче бывшего эсэсовца.

Наши действия абсолютно правильные, и даже если в конечном итоге Канада откажет нам, мы покажем, что канадские власти не способствуют решению. Они и раньше покрывали нацистов, давали убежище преступникам. Мы должны продолжить делать публичные заявления, это очень важно, — добавил Чепа.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу потребовал проработать обращение к властям Канады и в Интерпол по вопросу выдачи бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько. По словам министра, Гунько подлежит публичному суду как военный преступник.