Россия потребует от Канады выдачи экс-эсэсовца Гунько Шойгу поручил проработать обращение к властям Канады о выдаче Гунько России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минобороны России Сергей Шойгу потребовал проработать обращение к властям Канады и в Интерпол по вопросу выдачи бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько, сообщает РИА Новости. По словам министра, Гунько подлежит публичному суду как военный преступник.

С учетом официального признания правительством Канады и международными организациями принадлежности Ярослава Гунько к военным преступникам как бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» поручаю оперативно проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол на его экстрадицию для проведения публичного судебного процесса, — цитирует агентство Шойгу.

Министр пояснил, что основания требовать выдачи Гунько Москве дают факты его непосредственного участия в зверствах против мирных жителей Львовской области, которая в период Великой Отечественной войны была частью СССР. Шойгу подчеркнул, что преступления против человечности не имеют срока давности и не могут быть оправданы никакими причинами, поэтому Гунько должен быть привлечен к ответственности.

Канадские парламентарии и премьер-министр страны Джастин Трюдо рукоплескали нацисту в конце сентября. Гунько пригласили в парламент в честь приезда украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал возмутительным чествование бывшего бойца дивизии СС «Галичина» в парламенте Канады, подчеркнув, что у преступлений нацистов не может быть срока давности. Посол России в Канаде Олег Степанов отметил, что приглашением Гунько в парламент власти преступили как моральные, так и правовые нормы.